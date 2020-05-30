الكنائس الإنجيلية بالمنيا تقرر استمرار الإجراءات الاحترازية

ثمَّن المجلس الملي الإنجيلي ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، الدور الذي يؤديه الرئيس والحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وما تتخذه منْ إجراءاتٍ وقراراتٍ تعكسُ مدى الاهتمامِ بالمواطنِ المصريِّ، ووضعَ صحتِهِ وسلامتِهِ أولًا.

وقال مسؤول كنسي بالمنيا، إن المجلس الملي الإنجيلي ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، اجتمع اليوم السبت، برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفة الإنجيليةِ بمصر، عبر وسائل التواصلِ الإليكتروني.

وأضاف أن المجلس قرر الاستمرار في الالتزام الكامل بالقرارات السابقة، بشأن تعليق كافةِ الأنشطة، والالتزام باتخاذ الإجراءاتٍ الاحترازية لحين قرار فتح دور العبادة، مؤكدا أنه في إطار قرار الحكومة المرتقب، والخاص بدراسة احتمالية عودة دور العبادة في الجمهورية للعمل، تم تشكيل لجنة لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة إنتشار وباء كوفيد-19، على أن يتم إقرارها في اجتماع المجلس المقبل، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.

وأوضح المسؤول أنه في نهاية الاجتماع قال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نصلي من أجل سلامة البشرية كلها، وأن يمنح الله الرئيس والحكومة حكمة ويعطي سلاما لشعب مصر والعالم".