تأجيل محاكمة 20 محاميا.. أول قرار لجنايات المنيا بعد عودة المحاكم

أجّلت اليوم السبت محكمة جنايات المنيا، مُحاكمة 20 محاميًا من أبناء مركز مغاغة شمالي المحافظة، والمُتهمين بإهانة القضاء، إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر أغسطس المقبل.

وبحسب مصدر قضائي، فإنه جرى التأجيل نظرا لأن الدائرة المنعقدة هي دائرة تسير أعمال، ولحين أن تنظر الدائرة الأصلية القضية في موعد التأجيل الذي تحدد في جلسة اليوم.

وكانت النيابة أحالت المحامين المتهمين مطلع عام 2015 إلى المحاكمة بتهمة تعطيل العمل داخل المحكمة وإثارة الشغب والعنف والتجمهر وسب السلطة القضائية، وعرقلة القاضي عن ممارسة عمله داخل محكمة مغاغة.

يشار إلى أن محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا"، صدّقت ديسمبر عام 2016، على قرار المُحامي العام لنيابات المنيا، بإحالة 20 محاميًا بمركز مغاغة إلى محكمة الجنايات، بتهم الإضراب والتظاهر وتعطيل العمل داخل محكمة مغاغة عام 2013.

وتعود القضية لعام 2013، بسبب تعديل قانون السلطة القضائية وقتها، والذي كان يرمي إلى التسوية بين المُحامين والمحضريين، فظهرت احتجاجات واسعة بين جموع المحامين حينذاك.

يشار أن محاكم محافظة المنيا، استأنفت اليوم السبت، العمل بداخل منشآتها، إذ توافد مئات المواطنين ورؤساء الدوائر وأعضاء النيابة العامة، لإجراء التحقيقات ونظر القضايا المؤجلة منذ تعليق العمل بسبب جائحة كورونا.