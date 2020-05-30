"الأرثوذكسية" تقرر استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى 27 يونيو المقبل

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت 27 يونيو المقبل، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الكنيسة في بيان لها، إنها تتابع بكل اهتمام طوال الفترة الماضية مجريات الأمور فيما يخص انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، وتزايد أعداد الإصابات اليومية، واتجاه منحنى الإصابات نحو الذروة التي ستستغرق زمنًا غير معلوم حتى الآن.

وأشارت الكنيسة إلى أن البابا تواضروس الثاني ترأس اليوم اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لمناقشة موضوع عودة الصلوات الطقسية والخدمات التعليمية، وفي ضوء ما سبق نقرر مايلي:

1- استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت 27 يونيو على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في هذا التاريخ لدراسة الموقف. (وكاستثناء يسمح بإقامة قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر يوم الاثنين الموافق 1 يونيو - 24 بشنس بعدد ستة أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معًا وأيضا قداس عيد العنصرة الأحد 7 يونيو - 30 بشنس ) بنفس العدد.

2- يستمر العمل بالقرار الخاص بصلوات الجنازات، والذي يقصر المشاركة في الصلوات على أسرة المنتقل، ويفضل الصلاة على المنتقل بالمدافن مع تعليق صلوات الثالث وذكرى الأربعين.

3- تمارس المعموديات بالكنائس بحضور أسرة المعمد فقط.

4- بالنسبة لصلوات الأكاليل يستمر العمل بالقرار الخاص السابق إصداره.

5 - الاهتمام بالخدمات التعليمية والرعوية عبر شبكة الإنترنت من قبل كهنة وخدام كل كنيسة لتوصيل رسالة الكنيسة لأبنائها في كل مكان.

- هذا البيان يخص كنائسنا في مصر وعلى كنائسنا في الخارج مراعاة الظروف المحلية لكل دولة.

- يجب الالتزام بكافة الإجراءات الصحية الواجبة لكل هذه الممارسات.

وقالت الكنيسة: "نحن نشعر باشتياقات الجميع إلى العبادة وممارسة الصلوات بالكنائس ونقدر هذه الظروف الحاضرة، ونصلي من أجل بلادنا والعالم كله لكي يرفع الله عن العالم هذا الوباء".