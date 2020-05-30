غدا.. البورصة تستأنف عملها في المواعيد الاعتيادية

أعلنت البورصة المصرية، العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية، بداية من غد الأحد، حيث ستكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي، وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 2.30 ظهرا، تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

وأوضحت أن مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحا، وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً وحتى 9.45 صباحا.

وأشارت إلى أن مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة سيكون من الساعة 2.30 ظهراً إلى الساعة 3.30 مساء، على أن تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 12.30 ظهرا.

وأكدت أن مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) ستكون من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 11 ظهراً.