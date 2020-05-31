اليوم.. البنوك تستأنف عملها والكمامة شرط الدخول

تستأنف البنوك العاملة في السوق المحلية عملها، اليوم الأحد 31 مايو، بعد انتهاء إجازة القطاع المصرفي المصري، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث اشترطت البنوك على عملائها وموظفيها ارتداء الكامة للسماح بدخول الفروع.

وقامت البنوك المصرية، بتغيير مواعيد العمل بجميع فروعها على مستوى الجمهورية، تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري، بتعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفي، حيث اصبحت مواعيد عمل البنوك بالنسبة للجمهور من الساعة 9:30 صباحا إلى 3 عصرا، ومن الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا بالنسبة لموظفي البنوك.

وقال اتحاد بنوك مصر، إنه يتعين إلزام العملاء والمترددين على فروع البنوك بضرورة إرتداء قناع الوجه الطبى (الكمامة) قبل دخول فروع البنوك.