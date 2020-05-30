تزويد مستشفى دمنهور التعليمي بجهاز PCR

أعلنت محافظة البحيرة دعم مستشفى دمنهور التعليمي بوحدة PCR جرى الحصول عليه من خلال المشاركة الاجتماعية، علاوة على تجهيز ورفع كفاءة وحدتي PCR على أعلى مستوى الأول بمستشفى كفر الدوار المركزي، والثاني بمستشفى حميات دمنهور، بالإضافة إلى وحدة PCR بالمعمل المشترك.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية دور المشاركة المجتمعية للمؤسسات والشركات وأهل الخير، للمشاركة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن وحدة PCR قادرة على إجراء 200 تحليل يومياً، وبذلك تصبح المحافظة لديها القدرة على إجراء ألف تحليل يومياً لمواجهة فيروس كورونا المستجد.