وكيل صحة سوهاج يتابع استلام وتشغيل جهاز "PCR" بمستشفى أخميم المركزي

ذكر بيان صادر عن مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، أن مستشفى أخميم المركزي، استقبل باقي التجهيزات الخاصة ببدء العمل بجهاز الـ "pcr" المخصص لتحليل فيروس كورونا، في حضور الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل الوزارة.

وأشار البيان، أن التجهيزات شملت أحدث جهاز "real-time PCR"، لإجراء تحليل فيروس كورونا خلال أقل من ساعتين، وكذلك كيماويات العمل الخاصة ببدء التشغيل اليوم، تحت إشراف فنيين تم تدريبهم لهذا الغرض، وكذلك أحد المختصين من الوزارة والشركة الموردة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شيماء الجزيري، مدير إدارة المعامل بالمديرية والدكتورة صفاء أبو السعود، رئيس قسم المعامل بالمستشفى، ودكتور فريد السيد، مدير الإدارة الصحية بأخميم، ومحمد نصر مراجع المعامل بالمديرية.

واستقبلت الوحدة أول دفعة من العينات اليوم، من مستشفى حميات سوهاج لبدء العمل.