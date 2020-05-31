"صورة سيدة" قادت المباحث لفك لغز سرقة فيلا رجل أعمال بالتجمع

"صورة" لسيدة فى إحدى كاميرات المراقبة، قادت المباحث لفك لغز سرقة فيلا رجل أعمال بالتجمع الخامس.. ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بإدارة البحث الجنائى بالقاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة، خادمة وصديقتها، خططا لسرقة الفيلا لمرورهما بضائقة مالية، ونفذا الجريمة واستوليا على "مشغولات ذهبية، مبالغ مالية، هاتف محمول، سماعة بلوتوث، جهاز باور بنك، 5 ساعات ماركات مختلفة.. 2 حقيبة يد حريمي بداخلهما زجاجات عطور.. 3 فرش شعر.. 2 جهاز سشوار".

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين واعادة المسروقات فى اقل من 48 ساعة.. وتم التحفظ عليهما وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وقررت حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات ولاتزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت تحريات وتحقيقات أجهزة الأمن التى جرت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الامن العام، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول من مالك شركة، مقيم بإحدى الفيلات بدائرة القسم باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية، مبالغ مالية، هاتف محمول، سماعة بلوتوث، جهاز باور بنك، 5 ساعات ماركات مختلفة، 2 حقيبة يد حريمي بداخلهما زجاجات عطور، 3 فرش شعر ، 2 جهاز سشوار) من داخل الفيلا سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بمجرد تلقى البلاغ.. انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الفيلا، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وفحص العاملين السابقين والحالين المترددين على الفيلا محل البلاغ، أظهرت الكاميرا صورة لسيدة فى العقد الثالث من عمرها، وبعرضها على مقدم البلاغ تعرف عليها وأكد أنها كانت تعمل خادمة سابقة لديه، ومقيمة بمدينة نصر، وتم استئذان النيابة العامة، وتمكنت القوات من ضبطها واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع صديقتها وتعمل خادمة ومقيمة بذات العنوان.. وأقرت الأولى بأنها نظرا لسابقة عملها كخادمة طرف المجني عليه، اختمرت في ذهنها فكرة سرقته، لمرورها بضائقة مالية، وفي سبيل ذلك استعانت بصديقتها المتهمة الثانية حيث تمكنتا من التسلل للفيلا بأسلوب "التسلق" والدلوف عبر سلم خشبي بحديقة الفيلا، والاستيلاء على المسروقات.

وتم بإرشادهما ضبط كل المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئي النية" -عامل بمخبز ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، كما تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات بمسكن المتهمة الأولى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.