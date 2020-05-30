قتل جارته المسنة لسرقتها.. "إيهاب" ينتظر حبل الإعدام من أجل 500 جنيه

كشفت مباحث البحيرة بإشراف اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، لغز العثور على جثة مسنة في العقد الثامن من العمر، مقتولة داخل منزلها بإحدى قرى مركز إيتاي البارود.

وتبين تسلل عاطل- جار المجنى عليها- إلى منزلها من خلال الأسطح لسرقتها، إلا أنها شعرت به وقتلها لعدم افتضاح أمره.

وتوصلت تحقيقات الشرطة، إلى أن الجاني تسلل لمنزل جارته لعلمه أنها تقيم بمفردها بعد وفاة زوجها، ووجود ابنتها الوحيدة بمنزل زوجها برشيد، وشعرت به المجنى عليها وخشية من افتضاح أمره طعنها عدة مرات، وسقطت جثة هامدة وسط بركة من الدماء، وعقب ذلك استولى على 500 جنيه وتليفون محمول خاص بالمجني عليها وفر هاربا.

وألقى ضباط مباحث إيتاي البارود، القبض على المتهم واعترف بارتكاب جريمته بدافع السرقة، وأحيل للنيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور.

تعود أحداث الواقعة، حينما عثر أهالى عزبة الحناوي التابعة لدائرة المركز علي جثة سيدة تدعى "رفيعه.ع.م" 82 عامًا، وبالكشف الطبي الظاهرى تبين وجود طعنة بالصدر و3 طعنات بالبطن وأخرى بالظهر.

وأمر اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي لسرعة كشف غموض الواقعة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، "إيهاب ب.ر"، 26 سنة، وشهرته "أحمد" عاطل ومقيم بالقرية وذلك بغرض السرقة.