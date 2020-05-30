لتجديد واستخراج الرخص.. فحص طبي لسائقي الحافلات بجنوب سيناء الاثنين

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن القمسيون الطبي بالمديرية سيوقع الكشف والفحص الطبي، على سائقي الحافلات الراغبين في استخراج وتجديد رخص القيادة، لكافة أنواع المركبات اعتبارًا من الاثنين المقبل، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد – 19"..

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن هذا الإجراء جاء بعد أن تقرر استئناف العمل بكافة وحدات المرور على مستويىالجمهورية، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق1 يونيو المقبل، وذلك لاستخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات.

وأوضح محمد سعد عليوة، المدير المالي والإداري للقمسيون الطبي بمديرية الصحة، أنه تقرر توقيع الكشف وإجراء كافة الفحوصات الطبية على سائقي المركبات التابعين إداريًا لوحدة مرور طور سيناء، يوم الاثنين المقبل، وتوقيع الفحص على سائقي الحافلات التابعين إداريًا لوحدة مرور أبورديس يوم الثلاثاء المقبل، وسائقي المركبات التابعين إداريًا لوحدات مرور شرم الشيخ ودهب ونويبع، يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا.

وأهابت مديرية الصحة بسائقي الحافلات المترددين على القمسيون الطبي، الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وترك مسافات آمنة، لتسهيل عمل الفريق الطبي ومنع انتشار العدوى.