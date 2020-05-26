"وكيل صحة جنوب سيناء" عن إصابته بكورونا: أخفيت عن أسرتي

أكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه هناك توافر للمستلزمات الطبيبة بكل المستشفيات، بجانب توفير كل الإجراءات الوقائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصري، أن هناك استجابة كبيرة مع أى إصابات بالأطقم الطبية، مضيفًا: "نوفر عناية خاصة للواقم الطبية.. وحينما تعرضت للإصابة تم إجراء الفحوصات.. وجرى تطبيق العزل المنزلي طوال فترة إصابتى".

وذكر أن هناك تعليمات دائمة، للمتابعة من على أرض الواقع، مستطردًا: "إحنا جنود على الأرض.. والإصابات في الأطقم الطبية وصلت لـ291 إصابة، ومن الطبيعي أن يكون هناك إصابات".

وتابع: "إحنا بقالنا 3 أشهر فيه ناس لم ترى أهلها، وأيام إصابتى كنت أتابع جميع اجتماعات الوزارة بالفيديو كونفرانس، ولم يعلم أحد بإصابتى سوى الوزيرة، وكنت أخبيء إصابتي حفاظًا على الروح المعنوية للأطباء، وأهلى لم يعلموا بخبر إصابتى حينها".