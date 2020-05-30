ناقد فني عن حسن حسني: ظهرت موهبته مع المخرجين المتميزين فقط

قال الناقد الفني محمود قاسم، إن الفنان حسن حسني، من الممثلين الذين عملوا كثيرًا في مجال الفن، وقدم أفلامًا كثيرة، ولكن الأعمال المميزة بها قليلة، بالرغم من مشواره الفني الذي تجاوز الـ 50 عامًا.

وأضاف قاسم، لـ "الوطن" أن "حسني"، في الأعمال التي تعاون فيها مع مخرجين متميزين استطاع أن يظهر موهبته، وفي العشرين عامًا الماضية قدم مع الجيل الجديد أفلامًا كثيرة، ووقف بجوارهم، لذلك هم يعتبرونه أبًا لهم.

وأوضح قاسم، نتيجة هذا "الشغل" المكثف والظهور في الأفلام، قدم حسن حسني، أفلامًا لا تليق به ولا بموهبته، وأصبحنا أمام مسيرة فنية طويلة، ولكن بها عدد لا بأس به من الأعمال ذات القيمة الفنية الضعيفة، بعكس فنان بحجم جميل راتب، وهما من نفس الجيل، والذي قدم أعمالًا كثيرة ذات قيمة فنية عظيمة.

واستطرد: "حسن حسني، كان يحتاج طيلة مشواره العمل مع مخرجين متميزين للاستفادة منه بشكل أكبر، وفي الألفية الجديدة كان يحتاج مخرج واعي مثل شريف عرفة".

يُذكر أنَّ حسن حسني، وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، عن عمر يناهز 89 عامًا.