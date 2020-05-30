دبلوماسي سابق لـ"الوطن": اشتباكات إثيوبيا والسودان ليست جديدة

استدعت الحكومة السودانية، اليوم، سفير إثيوبيا لديها احتجاجا على خرق الحدود عند منطقة "الفشقة"، حيث شهدت تلك المنطقة اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى.

وقال السفير محمد الشاذلي، سفير مصر الأسبق لدى السودان، إن ما يحدث بين السودان وإثيوبيا ليس بجديد من انتهاكات للأراضي السودانية والاعتداء عليها.

وأضاف" الشاذلي"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، أن الحالة الأمنية في إثيوبيا غير منضبطة نتيجة تحرك الميليشيات والقيام بعمليات مثل ما حدث في السودان قبل أن يتحرك الجيش الإثيوبي.

وقال وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، إن الخرطوم قدمت استفسارات للجانب الإثيوبي بشأن الاعتداءات على الأراضي السودانية، وتتوقع ردا إثيوبيا في القريب العاجل.

وكان ضابط بالجيش السوداني قد قُتل وأصيب عدد آخر، مساء أمس الأول، في هجوم نفذته ميليشيات إثيوبية على الجانب السوداني من الحدود.

وكان والي القضارف شرق السودان المكلف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم أكد، أمس، وجود أطماع واضحة للجانب الإثيوبي في الأراضي السودانية، رغم اعتراف الطرف الإثيوبي باتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين منذ العام 1903.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن والي القضارف تفقد برفقة عدد من القادة العسكريين، جرحى "الاعتداء الإثيوبي الغادر" على منطقة بركة نورين.

ولم يستبعد والي القضارف حدوث أي سيناريوهات على الأرض، موضحا أن القوات المسلحة مستعدة لحماية المواطن والأراضي السودانية.