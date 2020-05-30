فيديو.. أليكس هيرشي تنزع "الكمامة" عن سيارة "رولز رويس" الجديدة

نشرت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية، أليكس هيرشي، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" فيديو تظهر خلاله بجانب السيارة الجديدة ذات العلامة الفارهة "رولز رويس" وهي سيارة (rolls royce wraith black badge).

وخلال الفيديو تُظهر هيرشي إمكانيات السيارة الفارهة الجديدة، وفي لقطة كوميديا تتماشى مع الوضع الراهن لأزمة كورونا، ظهرت أليكس في بداية الفيديو وهي تنزع الكمامة التي صنعت خصيصًا من أجل السيارة .

تحتفظ سيارة Black Badge، التي تعد بالفعل أقوى سيارات Rolls-Royce وأكثرها ديناميكية على الإطلاق، بإخراج طاقة Wraith V12 الاستثنائي بقوة 623 حصانًا، ولكنها تكتسب عزمًا إضافيًا يبلغ 70 نيوتن متر.

كما تتمتع السيارة بناقل الحركة 8 سرعات، كما يحافظ ناقل الحركة على التروس لفترة أطول، ويتحول بين 300 و500 دورة في الدقيقة أعلى.