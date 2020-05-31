البنك الأهلي ينفي إغلاق 13 فرعاً بسبب "كورونا"

نفى البنك الأهلى المصرى ما تردد على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن إغلاق 13 فرعاً بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بها، وأوضح البنك أنه ينتهج أعلى معايير الشفافية مع العملاء، كما أنه يتخذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة فى الفروع تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزى وفى إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفاً أنه فى حالة وجود أيّة مستجدات فإنه يلتزم بالإعلان عنها بشكل رسمى. وأعلن البنك الأهلى المصرى منذ بداية الأزمة عن حزمة إجراءات احترازية داخل فروعه لحماية العملاء والموظفين، حيث قام بتوجيه تعليمات للمديرين والعاملين فى فروعه لاتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، يتضمن تعليمات بضرورة الاهتمام بالنظافة والتطهير الدائم للفروع، بجانب توفير الكمامات والقفازات اللازمة لحماية الموظفين، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين العملاء، ونقل أماكن الانتظار خارج الفروع.

كما قام البنك بتفعيل القنوات الإلكترونية بقوة فى معظم المعاملات البنكية، بما فى ذلك إصدار شهادات الـ15% لمنع حدوث تكدس أمام فروع البنك، فضلاً عن تعقيم ماكينات الصراف الآلى ATM المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.