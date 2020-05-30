مسؤول إيراني: وتيرة زوال أمريكا باتت سريعة

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن تهديدات فريق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجوفاء جاءت بالتزامن مع تسارع وتيرة زوال الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"سبوتينك" الروسية.

ونشر شمخاني تغريدة جديدة له، مساء اليوم، على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بشأن التطورات الأخيرة في أمريكا، أكد من خلالها زوال الولايات المتحدة، وبأن تصريحات ترامب وإدارته هي تهديدات جوفاء.

وعدد شمخاني أسباب زوال الولايات المتحدة، بحسب ما ورد في تغريدته الجديدة، "أن الهزائم المتتالية أمام جبهة المقاومة والصراعات المتفاقمة مع المجتمع الدولي والاقتصاد الهزيل، والبطالة والمنظومة الصحية الكارثية وتقييد وسائل الإعلام والأزمات الاجتماعية – الأمنية العميقة في الداخل الأمريكي، هي أدلة لا يمكن دحضها"، على حد تعبيره.

واندلعت اشتباكات بين المحتجين وأفراد الخدمة السرية في محيط البيت الأبيض، أمس الجمعة، بعد تجمهر عدد منهم أمام مقر الرئيس الأمريكي احتجاجا على مقتل مواطن أمريكي أسود جراء عنف الشرطة أثناء اعتقاله على يد شرطة مينيابوليس.

وأغلق جهاز الأمن السري الأمريكي مبنى البيت الأبيض، مساء أمس الجمعة، لمنع أي شخص من الاقتراب منه على إثر الاحتجاجات.

وتوفي جورج فلويد، وهو رجل أسود، بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.