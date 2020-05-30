بيان أوروبي مشترك: الاتفاق النووي الضمان الوحيد لسلمية برنامج إيران

أعرب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عن الأسف العميق إزاء قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات عن عقوباتها ضد برنامج إيران النووي.

وأشار متحدثون باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ووزارات الخارجية البريطانية والفرنسية والألمانية، في بيان مشترك صدر اليوم ، إلى أن المشاريع النووية الثلاثة في إيران المتفق عليها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي 2231، بما في ذلك تطوير مفاعل أراك، "تخدم مصالح عدم انتشار الأسلحة النووية وتقدم إلى المجتمع الدولي ضمانات بأن الأنشطة النووية الإيرانية تحمل طابعا سلميا وآمنا حصرا"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وشدد البيان على أن الاتفاق النووي "لا يزال الطريق الأفضل والوحيد لضمان سلمية برنامج إيران النووي".