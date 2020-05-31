أسعار السمك اليوم الأحد 31-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار السمك في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد 31 مايو الحالي، والتي تنوعت بين البلطي والبوري والجمبري والمكرونة على النحو التالي:

سمك البلطي

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 24 إلى 28 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 110 إلى 130 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

جاء سعر كيلو سمك الماكريل بـ45 جنيهًا.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 60 إلى 70 جنيهًا.

سمك مكرونة

تراوح سعر السمك المكرونة السويسي بين 60 إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 50 إلى 280 جنيهًا.

سمك الثعابين

تراوح سعر كيلوجرام سمك الثعابين بين 125 إلى 200 جنيه.

سمك القاروص

تراوح سعر سمك القاروص بين 70 إلى 90 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان بين 25 إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام.