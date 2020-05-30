غانا تحظر استيراد السيارات التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات

حظرت غانا استيراد السيارات التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات لتشجيع الشركات العالمية بما في ذلك (فولكس فاجن إيه جي، ونيسان موتور) على إنشاء مصانع محلية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وحسب ما ذكرته بلومبرج: ينص القانون الجديد أيضًا على تخفيضات رسوم الاستيراد للشركات التي تصنع أو تجمع السيارات في غانا ، وفقًا لقانون البرلمان الذي حصلت عليه بلومبرج يوم الخميس.

سيدخل الحظر حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من بدء تصنيع أو تجميع السيارات الجديدة في غانا في إطار برنامج حكومي خاص يهدف إلى جذب الاستثمارات.

تعد فولكس فاجن ونيسان وتويوتا موتور، وسوزوكي موتور، ورينو، من بين شركات صناعة السيارات التي تزن التجميع المحلي للمركبات في بلد حيث تشكل السيارات المستعملة حوالي 70% من واردات السيارات.

تسعى غانا إلى أن تصبح مركزًا لتصنيع السيارات في غرب إفريقيا ، وهي منطقة تضم أكثر من 380 مليون شخص.

كما يحظر القانون ، الذي وقعه الرئيس نانا أكوفو أدو في 30 أبريل ، استيراد السيارات التي تعرضت لحوادث ، والتي يقوم التجار بإدخالها وإصلاحها لتوفير خيارات أرخص للمستهلكين.