120 إصابة و12 وفاة بالوباء في الإسماعيلية.. كورونا يضرب "بلد السمسمية"

أكثر من 107 أيام مرت على ظهور فيروس كورونا فى مصر والتى بدأت خلال النصف الأول من شهر فبراير من هذا العام، وتعتبر محافظة الإسماعيلية الأقل فى إنتشار الفيروس فى بداياته، حيث سجلت أولى حالات الإصابة بالفيروس فى 30 أبريل بقرية أبوريبع التابعة لقرية السبع أبار الغربية بمدينة أبوصوير، ومن خلال ظهور أعراض المرض على سيدة تدعى أمال عبد العزيز 36 سنة، وتم نقلها لمستشفى العزل وبعدها مباشرة أصيب زوجها محمد صلاح عامل بأحد المطاعم، 38 سنة، وتم عزل ما يقرب من 50 اسرة من واستمرت فترة العزل لمدة 14 يوم حسب بروتوكول وزارة الصحة ، كانت هذه هى الحالات الأولى لظهور الفيروس.

ومن مدينة أبوصوير إلى مدينة التل الكبير على بعد 10 كيلومتر وبعد أسبوع فقط ظهرت الحالة الثانية "بعزبة اللبن" التابعة لمدينة التل الكبير قرية الحمادة لمسن 73 سنة ونجلة ممرض بأحد مستشفيات مرسى مطروح، وتم عزله وفحص المخالطين من الجيران والأقرب لأكثر من 140 مواطنا لمدة أسبوعين وشهدت أكثر من 20 حالة تم شفائهم جميعا ما عدا حالة المسن والذى توفى فى مستشفى العزل بأبوخليفة بعد 15 يوم من عزلة، ثم توالت الإصابات لتظهر أول إصابة بمدينة الإسماعيلية لطبيبة تقيم بمنطقة عثماثون بالشيخ زايد وكانت تعمل بإحدى مستشفيات بورسعيد وفى منطقة الخامسة بحى ثالث لسيدة ونجليها وتم عزل العقار بالكامل وفى حى السلام شارع الدقهلية والعلاقمة وشارع هدى شعراوى وشارع رضا وجميعهم بحى ثانى الإسماعيلية وفى مدينة القنطرة غرب ظهور أكثر من حالة فى أوقات مختلفة كانت أولهم سيدة بعزبة صبيح ، وحالات أخرى بالقنطرة شرق ، ثم ترتفع عدد الحالات داخل مدينة الإسماعيلية وتحديدا فى المناطق التى بها نسبة سكان عالية مثل منطقة الشهداء وحى السلام وشوارع الدقهلية والمنصورة ورضا.

وكشفت مصادر بصحة الإسماعيلية أن عدد الحالات حتى يوم السبت 30 مايو وصل الى 120 حالة إصابة وتم شفاء 38 حالة ووفاة 12 حالة و70 حالة إيجابية لفيروس كرونا، ويعالجون بمستشفى العزل ,ان معظم الحالات التى ظهرت بالأماكن الشعبية نتيجة لغياب الوعى بأهمية الوقاية من الفيروس، ومخالطة حالات مصابة سواء من المحافظة أو من خارجها للقادمين من محافظات أخرى

ومن جانبه أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية على الإهتمام بأي حالات تظهر ويتم التعامل معها من خلال وزارة الصحة وطاقم الطب الوقائى، ويتم عمل فحوصات لكل المخالطين للحالات كما تم للحالات التى ظهرت بمناطق مختلفة بالإسماعيلية وإحالة الحالات التى تثبت إيجابية تحاليلها إلى مستشفى العزل ويتم توفير كافة الإحتياجات للمواطنين الذين يتم عزلهم صحيا لمدة 14 يوم ومتابعتهم لحين إنتهاء المدة المقررة للحجز الصحى مؤكدا على أهمية التنسيق بين الأجهزة المختلفة للتعامل مع الأزمة وضرورة التوعية للمواطنين بإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس

وأوضح الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه يتم متابعة ظهور الإصابات فى القطاعات المختلفة للمحافظة، وفى هذا الإطار تم تفعيل شنطة الأدوية الخاصة بالعزل المنزلي نظرا لارتفاع حالات الإصابة، ويتم الكشف عليهم أولا وبعدها يتلقون العلاج منزليا، أو الحصول الأدوية من الوحدة الصحية القريبة لهم، أو مستشفيات الفرز، ومناظره الحالات، وهى مستشفى الإسماعيلية العام، ومستشفى صدر الإسماعيلية، وأنه سيتم تقديم هذه الخدمات أيضا للحالات الذين يتحولون للعزل المنزلي، عقب ظهور نتيجة التحاليل، وثبوت إيجابية الحالة بالإصابة بفيروس كورونا، الذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقرارا، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم إحتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب.