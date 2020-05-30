"النقد السعودية" تدعو المؤسسات المالية باستئناف أعمالها تدريجيا

دعت مؤسسة النقد السعودية المؤسسات المالية كافة في المملكة باستئناف أعمالها تدريجيا، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، أوصت، اليوم، بمراعاة ما صدر عن هيئة كبار العلماء في قرارها رقم "246" بخصوص من يخشى على نفسه الضرر أو يخشى أن يضر غيره بسبب ضعف مناعته لكبر سن أو لمرض مزمن في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا المستجد، بأن يصلي الصلوات الخمس في بيته، ويصلي الجمعة ظهرا في بيته، حيث استدلت هيئة كبار العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضحت الأمانة في قرارها الآخر رقم 247 أن "من منعه العذر عن شهود صلاة الجمعة والجماعة في المسجد فإن أجره تام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا".

وأوصت الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك امتثالا لقوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".

وبثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عشرة ملايين رسالة نصية إس أم إس (sms) تضمنت الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لعودة الصلاة في المساجد إنفاذاً للأمر السامي الكريم بفتح المساجد بالمملكة عدا مدينة مكة المكرمة غدا الأحد الثامن من شهر شوال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وتضمنت الرسائل التوعوية التي جرى بثها بعدة لغات عدداً من النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة مؤخراً المتوافقة مع قرارات الجهات ذات العلاقة لمنع انتشار كورونا المستجد وحماية مرتادي بيوت الله من الوباء.

وكثفت وزارة الشؤون الإسلامية حضورها الإعلامي عبر مشاركتها بمختلف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصاتها الرقمية لتوعية وتثقيف المجتمع بالمملكة حول أهمية العمل وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين.