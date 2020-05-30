في 8 نقاط.. واجبات المستهلك قبل شراء أي منتج

تستعد بعض الجهات بدءًا من اليوم السبت، تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا".

وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ11، ارتداء الكمامة إجباريًا على العاملين والمترددين على الأماكن لحين إشعار آخر.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية واجبات المستهلك الواجب إتباعها عند شراء أدوات الوقاية الشخصية، وفقا لما أعلنه جهاز حماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

واجبات المستهلك التي يجب اتباعها قبل الشراء

أعلن جهاز حماية المستهلك عبر الموقع الرسمي الخاص به، عن واجبات المستهلك التي بجب أن يتبعها قبل الشراء تجنبا للوقع في المشكلات، مضيفا أنه في حالة تعرض المستهلك لمشكلة ما يمكنه أن يتقدم بشكوى إلى الجهاز مرفق بها صورة من فاتورة الشراء.

ـ التأكد من مصدر البضاعة التي يقوم المستهلك بشرائها وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة بها.

ـ الاطلاع على كتيبات الضمان والتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع.

ـ عدم شراء السلع مجهولة المصدر.

ـ الاحتفاظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان.

ـ عدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية.

ـ البحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية.

ـ فحص السلع جيداً والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل.

ـ التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء خاصة السلع والمواد الغذائية.

وكان نص قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ14، على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".