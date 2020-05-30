طرح "هنضيع" لـ جورج يعقوب للتوعية بخطر كورونا

طرح المنتج ريتشارد الحاج، كليب أغنية جديدة تحت عنوان "هنضيع"، للمطرب الشاب جورج يعقوب، عبر قناة "موسيقى تي في"، وعدد من المنصات الرقمية، ومنها ستورز آيتونز، أنغامي، ديزر، سبوتيفاي.

الأغنية من كلمات أبانوب مرجان، ألحان مينا جرجس، توزيع وميكس وماستر جورج يعقوب، كيبورد عز، تصوير عبدالله محمود، مونتاج سلمى عبدالغني، جرافيك ديزاينر تامر مجدي، منتج فني إسلام بيبو.

من جانبه قال ريتشارد الحاج، في بيان، إن الهدف من الكليب التوعية بضرورة تنفيذ واتباع كافة الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من الجهات المتخصصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويلقي الضوء على بعض التصرفات الخاطئة التي يمارسها البعض رغم التحذير بإلزامية تجنبها، موضحًا أن الكليب جرى تنفيذه في إطار كوميدي ساخر لايت، لزيادة وعي المواطنين.