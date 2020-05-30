البنتاجون: رفع التأهب لدى بعض الوحدات تحسبا لاحتمال التدخل في مينيسوتا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، رفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا لاحتمال التدخل في مينيسوتا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصل في وقت سابق، اليوم، تعليقه عن أحداث الشغب التي تشهدها بعض المدن الأمريكية احتجاجا على مقتل مواطن أمريكي أسود جراء عنف الشرطة أثناء اعتقاله، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أولئك الذين يُطلق عليم اسم "محتجين" والذين أديروا بطريقة احترافية لا يرتبطون بذكرى جورج فلويد، لقد تجمهروا هناك من أجل خلق المشاكل".

وأضاف ترامب، "قوات الخدمة السرية تعاملت معهم بسهولة، الليلة، كما أفهم، كانت ليلة جعل أمريكا كبيرة في البيت الأبيض".

وتابع ترامب قائلا: "هذه مجموعات منظمة لا علاقة لها بمقتل جورج فلويد، محزن".

واندلعت اشتباكات بين المحتجين وأفراد الخدمة السرية في محيط البيت الأبيض، أمس الجمعة، بعد تجمهر عدد منهم أمام مقر الرئيس الأمريكي احتجاجا على مقتل فلويد على يد شرطة مينيابوليس.

وأغلق جهاز الأمن السري الأمريكي مبنى البيت الأبيض، مساء أمس الجمعة، لمنع أي شخص من الاقتراب منه على إثر الاحتجاجات.

وتوفي فلويد، وهو رجل من أصل إفريقي، هذا الأسبوع بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.