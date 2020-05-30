استشاري علاقات أسرية: الاختيار جذب كل الفئات العمرية حتى الأطفال

قالت نانسي توفيق، استشاري العلاقات الأسرية، إن مشاهدة الأطفال لمسلسل الاختيار، واستفسارهم عنه يعد نجاحا للمسلسل، في جذب كل الفئات العمرية، وهو شيء إيجابي، للتعرف على جيش بلادهم، ليس الذي يسمعون عنه فقط، ولكن من خلال ما يرونه على أرض الواقع، وهي تجربة ناجحة جداً للمسلسل.

وأضافت "توفيق" خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، أنه من الخطر على الأطفال وجود دراما بها نوع من البلطجة والقتل والعنف، واللعب الإلكترونية التي بها نوع من العنف يجب تكون محددة الوقت، وليست مفتوحة، وفي النهاية يدرك الطفل أنها لعبة، لكن الخطر هي الدراما، لأن بها شخصيات حقيقية، وفي بعض الأوقات يتخذونهم قدوة، وهنا يكم الخطر.

ونصحت بعدم رؤية الأطفال لدراما العنف أو البلطجة، لأنها تعرضهم لأشياء نحن في غنى عنها، وتؤثر سلبيا على معاملاتهم مع الأسرة، وسلوكهم في المدرسة والشارع والمجتمع.