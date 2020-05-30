أستاذ هندسة بترول: الغاز الطبيعي يلعب دورا محوريا في خطط التنمية لمصر

قال الدكتور سعيد كامل السيد، أستاذ إنتاج واقتصاديات البترول والغاز قسم هندسة البترول بكلية هندسه البترول جامعة السويس، إن مشاريع النفط والغاز تلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات الدول من الطاقة، ودعم خططها التنموية وتنفيذ رؤيتها المستقبلية.

وأضاف "كامل" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الدولة المصرية، تعمل علي تنفيذ مشاريع وتطوير اكتشافاتها للغاز من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية.

ولفت إلى أن زيادة الاكتشافات وتطوير الحقول وتنميتها تزيد من فائض الدولة التي يمكن تصديرها إلى الأسواق المجاورة، والتي تحتاج إلى الغاز بشكل كبير لقلة تواجده لديها.

وأضاف أن الغاز الطبيعي، يعتبر مصدر طاقة بديلا للبترول، وهو وقود فعال للغاية وغير مكلف وصديق للبيئة، كما تمكن قطاع النفط في منطقة شرق المتوسط في السنوات الأخيرة، من تحقيق اكتشافات ضخمة في قطاع إنتاج الغاز، خاصة بعد اكتشاف حقل غاز "أفروديت "، في المنطقة الاقتصادية لقبرص، واكتشاف حقل "ظهر"، في المنطقة الاقتصادية لمصر، والذي يساعد مصر على التحول لمركز إقليمي لتداول الغاز.