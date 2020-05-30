  روسيا توافق على استخدام أول عقار محلي لعلاج كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم، موافقتها على استخدام أول عقار محلي يُدعى "أفيفافير"، لعلاج المرضى المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإدراجه رسميًا في سجل الأدوية الوطني.

وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية بأنه تم تطوير الدواء من جانب صندوق الاستثمار الروسي المباشر، بالإضافة إلى شركة الاستثمارات الدوائية الروسية "ChemRar"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

واعلنت السلطات الروسية في وقت سابق، اليوم، تسجيل 8952 اصابة و181 حالة وفاة جديدة مرتبطة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان له انه بعد الاعلان عن هذه النتائج ارتفع عدد الاصابات الى 396575 اصابة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة الى 4555 حالة.

وذكر المركز الروسي، ان 8212 حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح اجمالي المتعافين من كورونا المستجد 167469 شخصا