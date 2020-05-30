روسيا تتوقع الحصول على الجرعات الأولى من لقاح ضد كورونا في أغسطس

عبر وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، عن أمله في أن يتم إعداد الجرعات الأولى للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا في أغسطس أو سبتمبر من العام الجاري.

وقال موراشكو، في اجتماع عقده اليوم مع أطباء متطوعين: "آمل في أن تكون الجرعات الأولى للقاح متاحة للموظفين الطبيين في أغسطس أو سبتمبر".

وأضاف موراشكو: "سننظر في مدى فعاليته خلال اعتماده في نطاق أوسع، وسنعمل على اختباره معكم سوية في إطار نظام المراقبة الدوائية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وسبق أن توقع وزير الصحة الروسي أن يتم الحصول على النتائج الأولى للاختبارات السريرية للقاحات المرشحة ضد فيروس كورونا في البلاد في أواخر يوليو، مع أن يكون المصل الناجح متاحا لاستخدام أوسع اعتبارا من الشهر ذاته.

وعرضت روسيا على منظمة الصحة العالمية 8 لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا المستجد تم إدراجها في قائمة الأمصال المرشحة.

وفي 25 مايو أعلن مدير "مركز غاماليا" العلمي لأبحاث الأمراض المعدية والبيولوجيا الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، أن فريقا من الموظفين في هذه المؤسسة حقنوا أنفسهم بلقاح محتمل ضد الفيروس، وتم بعد ذلك رصد أجسام مضادة له في دمائهم.