نشأت الديهي يهاجم المشككين في أهداف تطبيق "صحة مصر": "هايل ورائع"

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بتطبيق "صحة مصر" الذي أطلقته وزارة الصحة المصرية، ضمن منظومة "100 مليون صحة"، لتوعية المواطنين بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، واصفًا التطبيق بـ"الهايل والرائع"، مستنكرًا من تحذير البعض من تطبيق "صحة مصر"، وزعمهم أنه تطبيق يهدف للحصول على البيانات الشخصية، قائلًا: "يخرب بيوتكم".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه لا داعي للتشكيك في أعداد إصابات كورونا في مصر، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، صرح بأنه من الممكن أن تكون الإصابات 10 أضعاف المعلنة، وقد تكون الأعداد غير المكتشفة كبيرة، لكن أرقام الوفيات لا تكذب، ووفيات كورونا لا يمكن لأحد اللعب فيها".

وأشار الإعلامي، إلى أن هناك إصابات ووفيات بين الأطقم الطبية في جميع أنحاء العالم وليس مصر فقط، ولا توجد مزايدات على هذه الدولة، معقبًا: "عصر عبدالمنعم أبو الفتوح، انتهي، والقائمون على نقابة الأطباء وطنيون، ومصر دولة مؤسسات، ونقابة الأطباء جزء من مؤسسات الدولة المصرية"، موضحًا أن حصيلة وفيات الاطقم الطبية في مصر 11 طبيبا، وهي لا تقارن بأرقام الدول الأخرى.