"الوزراء" يشيد بتجربة الدقهلية في تفعيل تطبيق "صحة مصر"

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مجلس الوزراء أشاد بجهود مديرية صحة الدقهلية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتقدمها الملحوظ في جميع المبادرات التي تخص صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن الدقهلية الأولى على مستوى الجمهورية في تفعيل تطبيق "صحة مصر" وإيصال الأدوية لحالات العزل المنزلي.

وقال مكي، عبر صفحة مديرية الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مديرية الصحة بالدقهلية شرعت منذ الأمس في تفعيل "تطبيق صحة مصر" وإيصال الأدوية اللازمة لعلاج حالات العزل المنزلي والتى جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم استقرارا ملحوظا حتى يتسنى ترك أماكن شاغرة بالمستشفيات للحالات الأشد خطورة، والتى بحاجه إلى أجهزة وعناية خاصة.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان، أثنت على الجهود المبذولة من الفرق الطبية بمديرية الصحة بالدقهلية، مؤكده دعمها الكامل لجيش مصر الأبيض في حربه التي يخوضها ضد فيرس كورونا.

ووجه مكي، الشكر لرئاسة مجلس الوزراء ولوزيرة الصحة والسكان على دعمهم الكامل وتذليل كافة العقبات، مؤكدا أن مديرية صحة الدقهلية تعمل على قلب رجل واحد آناء الليل وأطراف النهار من أجل صحة وسلامة المواطنين.

وأكد "مكي" أن الطب الوقائي سيتولى إيصال حقيبة الأدوية اللازمة للمرضى ومرافقيهم مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، حفاظا على سلامة كل من المواطنين والفريق الطبي.