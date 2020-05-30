احتجاجات عارمة في البوسنة بسبب كورونا

اندلعت مظاهرات حاشدة في البوسنة، اليوم، احتجاجا على سوء الحكم والفساد فيما يتعلق بشراء أجهزة تنفس صناعي معيبة لمرضى وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

واتهم البوسنيين مسؤولين كبار في الحكومة بالكسب غير المشروع من خلال شراء أجهزة تنفس صناعي غير صالحة للاستخدام.

وقال زعيم حزب "منصة" ميرساد هادزيكاديتش لوكالة "رويترز" للأنباء: "ما نأمله هو أن نوقظ الناس حتى يعلموا أن الأمر يعود لهم وأن بإمكانهم بالفعل تحقيق التغيير"، مشيرا إلى أن المحتجين يريدون انتخابات نزيهة ووضع حد للفساد.

وبحسب الوكالة شهدت البوسنة فضائح فساد ترتبط في الأغلب بمسؤولين من الأحزاب الحاكمة لكن أغلبهم لم توجه لهم اتهامات رسمية.

وفي أحدث فضيحة فساد، نفى فاضل نوفاليتش رئيس وزراء منطقة الاتحاد البوسني الكرواتي المتمتعة بالحكم الذاتي في البوسنة اتهامات بارتكاب مخالفات خلال شراء أجهزة التنفس الصناعي الصينية.