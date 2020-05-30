بريطانيا: نمر بلحظة خطيرة جدا في مواجهة كورونا

قال نائب كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا جوناثان فان-تام، اليوم، إن بريطانيا تمر بلحظة خطيرة للغاية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إذ بدأت في تخفيف بعض إجراءات العزل العام، مشيرا إلى أن على الناس الالتزام باتباع الإرشادات دون أن يحيدوا عنها، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف تام، في إفادته الصحفية اليومية بأن على الناس أن "يتسموا بالحساسية والتناسب فيما يتعلق بالحرية التي نريد أن نمنحها لهم في النهاية".

وقال تام، إن الجمهور بحاجة "لاتباع الإرشادات بحذافيرها.. دون أن يحيدوا عنها".

وأشارت الحكومة البريطانية، في وقت سابق، اليوم، إلى أنه يمكن استئناف كل الأنشطة الرياضية اعتبارا من أول يونيو المقبل بدون جماهير بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقف بشرط استيفاء القيود الصارمة.

ومن المتوقع أن يكون سباق جينياس 2000 للخيول هو أول حدث كبير يقام في السادس من يونيو المقبل.

وتوقف النشاط الرياضي في بريطانيا منذ مارس الماضي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 38 ألف شخص في المملكة المتحدة.

وسجلت بريطانيا، اليوم، إن الوفيات الناجمة عن إصابات مؤكدة بمرض كوفيد-19 زادت بعد تسجيل 215 وفاة إضافية، ليرتفع الإجمالي إلى 38376.