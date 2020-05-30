  ترامب يكشف لماذا تنتقد "سي إن إن" روسيا وليس الصين

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا للهجوم على شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، واصفا أخبارها بـ"المزيفة"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "ها نحن نعود مرة أخرى. أخبار (CNN) المزيفة، تقوم بانتقاد روسيا، روسيا وروسيا".

وأضاف ترامب، "هم مرضى خاسرون وتقيماتهم سيئة للغاية!"، موضحا: "ملاحظة، لا يمكنها توجيه الانتقاد للصين لأنهم بحاجة إلى المال".

وفي وقت سابق، سخر ترامب من شبكة "سي إن إن"الإخبارية، بعد أن تعرض مقر الشبكة في أتلانتا للهجوم من قبل المتظاهرين، على خلفية الحوادث الأخيرة.

وقام ترامب بإعادة نشر تغريدة على تويتر، والتي استهجنت أن الشبكة "تتعرض للهجوم من قبل نفس المتظاهرين الذين اعتبروها شبكة نبيلة وعادلة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

​وتضمن المنشور الذي أعيد تغريده مقطع فيديو لمئات المتظاهرين، قاموا بكتابة بعض عبارات الإساءة على الجدران وبكسر المدخل الزجاجي للمبنى.