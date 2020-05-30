الصحة: مصر تشهد أعلى معدلات إصابات كورونا خلال الأسبوعين المقبلين

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الأسبوعين المقبلين، سيشهدان أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON"، أنه جرى إثبات فعالية هيدروكسي كلوروكين، بالمخالفة لتعليمات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن العالم كله سيعيد استخدامه بسبب نتائجه الفعالة.

ونصح "حسني" بإجراء امتحانات الثانوية العامة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل، متابعًا أن نجله يدرس في الفرقة الرابعة بكلية الطب، ويطالب بأن تجرى الامتحانات.