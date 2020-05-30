مرشحة الحزب الجمهوري للكونجرس: الشرطة الأمريكية تعامل الأقليات بقسوة

قالت داليا العقيدي مرشحة الحزب الجمهوري للكونجرس الأمريكي إنه لليوم الخامس في مينيابوليس الأمريكية تشهد المدينة وخاصة في المساء وحتى الساعات المبكرة من الصباح أعمال سرقة وعنف بعد قيام أحد أفراد الشرطة بقتل أمريكي من أصول أفريقية بطريقة بشعة جدا أمام مرأى العالم كله.

وأضافت العقيدي خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن غضب الشعب بالولاية مفهوم جدا بعد هذه العملية البشعة التي قام بها رجل الشرطة أمام العالم، وهي أعمال ليست فردية ولكنها تتكرر في ولايات مختلفة معاملة الشرطة بقسوة للأقليات وخاصة الأمريكان من أصول أفريقية.

وتابعت العقيدي أن الحل ليس في التتخريب والحرق ولكن الحل في الإصلاحات الجذرية بالقانون ومحاسبة رجال الشرطة في حال ارتكاب جرائم.