مرشحة الحزب الجمهوري للكونجرس: الشرطة الأمريكية تعامل الأقليات بقسوة
كتب:
نرمين عفيفي
11:09 م | السبت 30 مايو 2020
قالت داليا العقيدي مرشحة الحزب الجمهوري للكونجرس الأمريكي إنه لليوم الخامس في مينيابوليس الأمريكية تشهد المدينة وخاصة في المساء وحتى الساعات المبكرة من الصباح أعمال سرقة وعنف بعد قيام أحد أفراد الشرطة بقتل أمريكي من أصول أفريقية بطريقة بشعة جدا أمام مرأى العالم كله.
وأضافت العقيدي خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن غضب الشعب بالولاية مفهوم جدا بعد هذه العملية البشعة التي قام بها رجل الشرطة أمام العالم، وهي أعمال ليست فردية ولكنها تتكرر في ولايات مختلفة معاملة الشرطة بقسوة للأقليات وخاصة الأمريكان من أصول أفريقية.
وتابعت العقيدي أن الحل ليس في التتخريب والحرق ولكن الحل في الإصلاحات الجذرية بالقانون ومحاسبة رجال الشرطة في حال ارتكاب جرائم.