"الصحة" للمواطنين: لا داعي للهلع مع كورونا

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، أن الحقيبة التي خصصتها وزارة الصحة لأصحاب الحالات البسيطة ممن أثبتت الفحوصات إصابتهم بكورونا عبر الأشعة المقطعية ونقص كرات الدم البيضاء، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وأضاف "حسني"، أن من تثبت إيجابية تحاليله بالفيروس وهو ضمن الحالات المتوسطة أو الشديدة سيحصل على الحقيبة منذ الفحص المبدئي حتى تظهر النتيجة ويتم تحويلهم لمستشفيات العزل، موضحًا أن جميع الدراسات المتعلقة بخطورة الهيدروكسي كلورين ليست دقيقة ومنظمة الصحة العالمية لم توقفه نهائياً، وأثبت فعاليته في كثير من الحالات.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، أن الوزارة لا تنساق وراء الدراسات غير الدقيقة متوقعاً عودة استخدامه في بعض الدول التي أوقفته مؤقتاً لدراسة أعراضه الجانبية، مطالبًا الشعب المصري بالثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها وقيادتها السياسية ووزارة الصحة.

وتابع: "الدولة المصرية تتابع باستمرار وعن كثب كل ما هو جديد لحماية المصريين"، مشيراً إلى أن رسالته الثانية للمصريين هي الحذر ثم الوقاية، ولا يوجد داعي للهلع، لكن لا يجب تهوين الأمور وعلينا اتباع الإجراءات الاحترازية والإبقاء على المسافات الآمنة.