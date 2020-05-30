 جبهة التحرير الوطني الجزائري تنتخب "بعجي" أمينا عاما جديدا

قررت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، بالأغلبية، تعيين أبو الفضل بعجي أمينا عاما للحزب بالتزكية.

وجاء ذلك خلال اجتماع أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، والمخصص لانتخاب أمين عام جديد في ظروف استثنائية في ظل تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقرر المجتمعون تزكية بعجي أمينا عاما للحزب، خلفا لمحمد جميعي من بين أكثر من ستة مرشحين لمنصب الأمين العام للحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان.

ويعتبر حزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب الحاكم في البلاد منذ الاستقلال عام 1962، حتى استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل 2019.