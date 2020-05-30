القباج: المعتدون بالكلب على الطفل المعاق سيعاقبون

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مشهد تنمر شابين يروعان طفل من ذوي الإعاقة، أصابها بحالة من الغضب الشديد، كونه ضد الإنسانية والقانون، مؤكدةً أن هذا الفيديو يحمل العديد من المخالفات القانونية منها ترويع طفل وثانيها أن المعتدى عليه من ذوى الإعاقة.

وأضافت "القباج" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الواقعة تعد من قبيل التصرف اللا إنساني، ولن نتهاون فيها مطلقاً.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنها سعيدة تجاه الروح الإيجابية التي صدرت من المعاقين تجاه فيديو التنمر، وتواصلهم مع الوزارة لاتخاذ ما يلزم تجاه الواقعة.

وواصلت: "تم القبض على الشابين اللذين قالا إنهم من أقاربه وبيهرجوا معاهم"، مشددة على أن صلة القرابة التي تجمعهم مع الطفل، لا تعفيهم من المسؤولية.

وأكدت وزيرة التضامن، أن الطفل الآن تحت الرعاية للتأهيل النفسي، وتحديد إقامته خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن الدولة مصرة على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وحمايتهم بالقانون.