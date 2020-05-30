تجمعات ورقص أثناء نقل "عفش" عروس بشبين القناطر

شهدت مدينة شبين القناطر بالقليوبية، واقعة لتجمعات كبيرة شهدت رقصًا وترديد أغان أثناء نقل المنقولات الزوجية لعروس، في تحد صارخ للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، أشار غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، أنه فور علمه بالواقعة توجهت قوات الشرطة إلى المكان فورًا، وتم فض التجمعات وإنذار المواطنين.

وأشار "غريب" إلى أنه تابع على مدار اليوم داخل المواقف العمومية مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامات، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.