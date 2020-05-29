فض سوقي شوشة وأبوقرقاص البلد في المنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، من فض أحد الأسواق بقرية شوشة، وتنظيم حملة نظافة مكبرة ورفع المخلفات الصلبة بحي شرق وجنوب المدينة وبقرى جبل الطير وبني على و بني خالد، بالإضافة إلى أعمال التشجير والدهانات بقرية قلوصنا.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، من فض أحد الأسواق الأسبوعية بقرية أبوقرقاص البلد.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز العدوه، تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لأعمدة الإنارة بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق المركز، بالإضافة إلى رفع جميع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة بقرية الشيخ مسعود.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أعمال النظافة بحي شرق المركز خلال ساعات الحظر.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أعمال الرش والتطهير للمباني والمنشات والشوارع بقريتي البرجاية ودماريس.

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال تنفيذ أعمال الرش والتطهير والحد من أي تجمعات من المواطنين.