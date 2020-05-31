حظك اليوم الأحد 31-5-2020.. برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يتميز بالعصبية الشديدة في أغلب الأحيان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك وانتبه اليوم من الخوض في مغامرات متسرعة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم في أقوال أو وعود.. حافظ على اللباقة حفاظا على علاقتك بالآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.