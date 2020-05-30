حظك اليوم السبت 30-5-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يعشق مولود برج الدلو السفر لأنه يحب التغيير والتجارب الجديدة، ميزته الرئيسية هي قدرته الفكرية العميقة، كما يتصف مواليد هذا البرج بالعصبية الشديدة وأعصابهم مشدودة في غالب الأحيان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر والمريخ متنافران في منزلي المال، ويحتم عليك ذلك أن تكون حذرًا وألا تتسرع في قراراتك، ولا تدخل في مغامرات مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في حالة تراجع، وقد يجعلك ذلك أكثر ميلًا للتأمل، فقط حافظ على اللباقة، ولا تعلن أخبارك، وتجنب الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.