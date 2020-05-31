حسام داغر ينتهي من مونتاج فيلمه الروائي القصير "شقوق"

انتهى الفنان حسام داغر من مونتاج فيلمه الروائي القصير "شقوق" والذي يكتبه ويخرجه ويقوم ببطولته، وهي ليست التجربة الأولى لداغر في التأليف والإخراج .

أكد حسام في بيان صحفي، أنه صنع الفيلم خصيصا من أجل المهرجان العالمي للأفلام في كوبنهاجن باوروبا، وهو المهرجان الوحيد في العالم الذي يرشح الأعمال للمشاركة في مهرجان الأوسكار، ومن المتوقع أن يقام المهرجان هذا العام أونلاين، بسبب ظروف فيروس كورونا.

وتدور احداث الفيلم حول المرض النفسى ..ومحاولة معرفة اسبابه والتي يؤكد حسام داغر انه فكرة تدخل مخ الانسان وتظل تنمو حتي تسيطر علي عقله ومشاعره.

الفيلم من بطولة حسام داغر و محمد وحيد وادم ايوب وعلي محمدو نيفين انور و مارسيليا يوسف و اسما مهدي وابراهيم نور وعبد الرحمن هاني و احمد اسامه وهشام طارق و خالد منتصر و محمود السيسي و هدير طلعت و تصوير و مونتاج علي محمد و صلاح ابو سعده وموسيقى تصويرية حسن غانم وبوستر ودعاية عمرو عيد و مخرج منفذ ايهاب العبد وتأليف وإخراج حسام داغر.و انتاج شركته autumn art production house.

الجدير بالذكر ان اخر اعمال حسام كممثل هو مشاركته في بطولة مسلسل النهاية مع النجوم يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ واحمد وفيق وتأليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامي.