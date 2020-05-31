طبيب بلندن: أطباء إيطاليون اكتشفوا جلطات في رئة موتى كورونا

تحدث الدكتور أشرف علي يعقوب استشاري أمراض الباطنة والقلب بالعاصمة البريطانية لندن عما تم تداوله عن اكتشاف أطباء إيطاليين حقائق جديدة في إصابات ووفيات فيروس كورونا.

وقال يعقوب خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، إن منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن اكتشافات جديدة في جثث مرضى كورونا وأنهم توفوا بسبب الجلطات.

وأوضح يعقوب أن ما حدث هو قيام طبيبين ايطاليين بتشريح حوالي 100 جثة من وفيات كورونا مخالفة لتعليمات منظمة الصحة العالمية بمنع تشريح جثث موتى كورونا خوفًا من انتقال العدوى، مشيرًا إلى أن الطبيبين يعملان في مستشفى برجيمو التي شهدت اكبر عدد وفيات وأن من قام بالتشريح هم دكتور أوريلو زونسي والدكتور أندريا جان متيال وهم من المتخصصين في علم الأمراض وكانوا بيحثوا عن سبب تدهور الحالة التنفسية لمرضى كورونا وانهم قاموا بذلك بدافع شخصي منهم.

وأشار يعقوب إلى أن وزارة الصحة الايطالية لم تمنع ولم تشجع القيام باي دراسات تشريحية للخوف من العدوى لافتًا إلى أنهم وجدوا في الجثث فيروس ووجدوا الجين الفيروسي له وأنهم وجدوا أن الفيروس يؤدي لحدوث جلطات في شرايين الرئة مؤكدًا على أن هذه الجلطات قد تحدث من الانفلوانزا العادية.

وفي سياق متصل أكد يعقوب أن بعض المستشفيات البريطانية يطبقوا 5 برتوكولات مختلفة للعلاج احداهم بالمضادات الفيروسية والمضادات الحيوية والكرتيزون والهيدروكسي كلوروكين ومضاد الالتهابات توسي لزمات وأن هناك نتائج طيبة مشيرًا إلى أن 80% من مرضى كورونا يخفوا بدون أي أعراض و20% فقط تظهر لهم أعراض و5% منهم فقط يحتاج للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.