111 ضحية.. إيطاليا تسجل ارتفاعا في حالات الوفاة اليومية بكورونا

أعلنت إيطاليا، اليوم، تسجيل 111 وفاة جديدة ناجمة عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في البلاد، في ارتفاع ملموس لهذا المؤشر الذي بلغ أمس الجمعة 87 حالة فقط، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن كورونا المستجد، ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 111 حالة، وبلغ 33340.

وأشار هذا الرقم إلى ارتفاع ملموس لحصيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد، مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث وصل يوم 27 مايو، إلى 117 حالة، وفي 28 مايو 70، وفي 29 مايو 87.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 416 حالة، مقارنة مع 516 في إحصائية أمس 29 مايو، ليصل العدد الإجمالي إلى 232664.

وأشارت هيئة الدفاع المدني، إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية، من 46475 إلى 43691، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 475 إلى 450 حالة.

وأوضحت الهيئة، أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 2789 حالة، حيث ارتفع المؤشر من 152844 إلى 155633 أشخاص، بينما تجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.405 مليون.