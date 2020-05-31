"هدد ترامب بتصنيفها منظمة إرهابية".. 11 معلومة عن حركة "أنتيفا" في أمريكا

اتهم وزير العدل الأمريكي، وليام بار، "متعصبين ومحرضين مندسين" بالوقوف وراء أعمال الشغب في مدينة مينيابوليس على خلفية مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، على يد عناصر شرطة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال بار، في بيان مصور أصدره أمس: "مجموعات من المتعصبين والمحرضين المندسين يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندتهم للعنف".

وحمل بار، أنصار حركة "أنتيفا" (مناهضة الفاشية) اليسارية المسؤولية عن أعمال الشغب في مينيابوليس ومدن أخرى بالبلاد في الأيام الأخيرة، متعهدا بمحاكمة المتظاهرين المنظمين الذين شاركوا في الاضطرابات بجرائم اتحادية.

وأضاف بار: "تجاوز حدود الولاية للمشاركة في أحداث الشغب العنيفة هي جريمة اتحادية، وسنطبق تلك القوانين".

ووعد وزير العدل الأمريكي مع ذلك بتحقيق العدالة في قضية مقتل فلويد، التي أثارت موجة من الاحتجاجات الحاشدة في الولايات المتحدة.

ونرصد أهم المعلومات عن الحركة:

-"أنتيفا"حركة سياسية يسارية متطرفة معارضة لليمين والنازيين الجدد.

-"أنتيفا" اختصار لـ "أنتي فاشيزم" أو مناهضة الفاشية، وفقا لما ذكره موقع "الجريدة" الكويتيةعلى الإنترنت.

-الحركة تأسست في إيطاليا في عام 1919 مع تصاعد قمع الجمعيات الاشتراكية والعمالية في ذلك الوقت، وذلك لمناهضة النظام الفاشي الذي ظهر في إيطاليا.

-اشتهر أعضاؤها بارتدائهم الزي الأسود.

-"أنتيفا" تعد حركة سرية، ولا توجد لها إدارة مركزية معروفة، كما لا يوجد بها أعضاء مسجلون، وعادة ما ينظمون تحركاتهم بشكل عفوي، وبعيداً عن أعين رجال الأمن والشرطة.

- الحركة تنشط في كثير من الولايات الأمريكية

-قال أعضاء رئيسيون في الحركة إنهم يهدفون إلى حماية مجتمعاتهم من اليمين المتطرف، كما يتهمون ترامب بالتسبب في ارتفاع معدل جرائم الكراهية بالبلاد.

-لم يتنشر اسم "أنتيفا" قبل وصول دونالد ترامب إلى رئاسة أمريكا ولكنها بدأت بالصعود مع تولي ترامب الرئاسة في 2016.

-أعضاء من الحركة ألقوا اللوم إلى ترامب بسبب ارتفاع جرائم الكراهية في الولايات المتحدة منذ انتخابه، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

- وصفها ترامب في يوليو الماضي بأنها مجموعة من "اليساريين الراديكاليين"، وقال إن هؤلاء المتطرفين اليساريين يقومون بضرب الناس المسالمين على رؤوسهم بمضارب البيسبول"، وفقا لما ذكرته قناة"يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية.

- في يوليو من العام الماضي، أعلن ترامب، أنه يدرس تصنيف حركة أنتيفا اليسارية المتطرفة المناهضة للفاشية كمنظمة إرهابية.