عملية عسكرية في صحراء العراق لملاحقة عناصر داعش الإرهابي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس السبت، تنفيذ عملية استباقية في صحراء محافظة الأنبار غربي البلاد لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت الوزارة العراقية في بيان، أن "قيادة فرقة المشاة السابعة نفذت عملية استباقية في صحراء الأنبار"، مبينا أن "العملية انطلقت بإشراف مباشر من قائد الفرقة".

وأضاف الدفاع العراقية، أن "العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات تنفذها فرقة المشاة السابعة لتطهير وتأمين المناطق الصحراوية، والتي تعتبر أساسا للتخلص من بقايا تنظيم داعش الإجرامي وتهدف العملية أيضا إلى تأمين المناطق الصحراوية وضمان عدم استغلالها من قبل المجاميع الإرهابية".

وأشارت الوزارة العراقية، إلى مشاركة قطعات من فرقة المشاة السابعة والحشد العشائري في هذه العملية، بالإضافة إلى إسناد جوي من طيران الجيش العراقي.