"آخرها فتاة تيك توك".. 5 قضايا حققها القضاء سرا للحفاظ على الأعراض

قضايا عدة حققها أعضاء النيابة العامة في، طور التحقيقات، كانت أطرافها سيدات أو فتيات في مراحل عمرية مختلفة.. وفرضت حولها النيابة سياجًا من السرية لغرض نبيل يسمو على ما عداه، وهو الحفاظ على أعراض هؤلاء الفتيات ومراعاة الآداب العامة وقيم المجتمع، سواء كانوا متهمات أو مجني عليهن.

وإن كنت متابعًا لما حدث لفتاة تطبيق تيك توك "منة عبد العزيز"، فلابد أنك تلقيت نسخة من البيان الذي اصدره النائب العام المستشار حمادة الصاوي، منذ قليل، حيث أمر بحبسها و6 اخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، الا أن البيان قال: ( آثرت "فضلت" النيابة العامة عدم الإفصاح عن تفصيلات الوقائع التي أقر بها المتهمون في التحقيقات؛ لما فيها من واقع أليم رأت تقديم ستره على الإعلان عنه).. وهو ما يعكس حرص النائب العام على ستر هذه الفتاة_ وإن كانت متهمة_ بارتكاب بعض الوقائع التي أقرّت بها.

وتستعرض "الوطن" في هذا التقرير 4 قضايا أخرى فرضت عليها النيابة سياجًا من السرية، وأنجزت التحقيق فيها، كما نشرتها محكمة جنايات القاهرة في جلسات سرية، وعللت ذلك بعبارة "مراعاة للآداب العامة وحفاظًا على الأعراض".

ففي يوم 8 يونيو 2014، ارتكب 9 عاطلين 4 وقائع تحرش جماعي بفتيات وسيدات بميدان التحرير، حيث تمكن النقيب مصطفى ثابت الضابط بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهمين وانقاذ الفتيات والسيدات المجني عليهن، وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمين، وبعد أيام أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين انهم خطفوا بطريق الإكراه المجنى عليهن بأن اعترضوا سبيلهن وأشهروا فى وجوههن أسلحة بيضاء وحملوهن فابتعدوا بهن عن أعين الرقباء، وحاصروهن داخل حلقة بشرية وحالوا دون مبارحتهن، وهتكوا عرضهن بالقوة والتهديد بأن انقضوا عليهن وأبرحوهن تعذيباً، وقدوا ملابسهن عنوة كاشفين عوراتهن وتداعوا على مواطن عفتهن غير عابئين بتوسلاتهن واستغاثاتهن.

وبعد أيام أيضًا نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بضاحية التجمع الخامس، محاكمة المتهمين، واستدعت المجني عليهن واستمعت لهن في جلسات سرية، كما ناقشت الأطباء الشرعيين القائمين على مناظرة أجسادهن، ومرافعات النيابة العامة والدفاع، في جلسات سرية أيضا ومتعاقبة، لضمان تحقيق مبدأ العدالة الناجزة.

وبتاريخ 16 يوليو 2014، اعتلى المستشار محمد على الفقي، المنصة، وأصدر أحكاما رادعة بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد فضلا عن معاقبة متهمين اثنين اخرين بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، وقبل أن يُصدر القاضي حكمه اوضح أن المحكمة حرصت على نظر القضايا في جلسات سرية حفاظًا على الأعراض ومراعاة للآداب العامة".