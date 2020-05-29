"من تيك توك للسجن".. منة عبد العزيز تلحق بمودة الأدهم وحنين حسام

بعد تداول فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي في أوضاع مخلة، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالقبض على المتهمة منة عبد العزيز، وآخرين بعدما أثبتت التحريات صحة واقعة التعدي عليها.

وتمكنت مباحث الجيزة من القبض على المتهمين، وتحفظت عليهم لحين العرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

وبالقبض على المتهمة منة، تكون الثالثة من بين بطلات موقع تيك توك التي يتم القبض عليها خلال الشهرين الماضيين، بعد مودة الأدهم وحنين حسام والمحبوستين احتياطيا حاليا.. وستعلن النيابة العامة ما تسفر عنه التحقيقات مع المتهمة منة عبد العزيز.

وتواجه حنين حسام، اتهامًا بالإتجار في البشر، بعد إعلانها أنها بحاجة لفتيات قاصراتبالإيجار مراهقات في أوضاع معينة، مقابل مبالغ مالية تصل الى 3 آلاف دولار، كما نسبت لها النيابة ارتكاب جرائم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر " .

أما مودة الأدهم، فهي متهمة بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.