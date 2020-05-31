  ترامب يبحث هاتفيا مع ماكرون قمة مجموعة السبع وليبيا وهونج كونج

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التقدم المحرز بشأن إمكانية عقد قمة دول مجموعة السبع الكبار بالولايات المتحدة.

وذكر البيت الأبيض في بيان، أن ترامب ناقش كذلك مع ماكرون عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها تطورات الموقف بشأن هونج كونج وليبيا وأمن الاتصالات.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلنت اعتذارها عن حضور قمة مجموعة السبع التي كانت أعلنت الإدارة الأمريكية عن تطلعها لعقدها في الولايات المتحدة بحضور شخصي من قبل زعماء دول المجموعة.